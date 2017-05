Geschlagen und beraubt: Drei Männer überfallen 43-jährigen Krefelder

Am gestrigen Donnerstag haben drei Männer einen 43-Jährigen Krefelder an der Alten Linner Straße überfallen und beraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas zu den mutmaßlichen Tätern sagen können.

Der Krefelder war gegen 7.15 Uhr zu Fuß auf der Alten Linner Straße unterwegs, als ihm drei Männer entgegen kamen. Mit den Worten "Was wollen Sie hier? Wo wollen Sie hin?" sprachen sie ihr Opfer an und einer der Männer schlug dem Krefelder dann mit der flachen Hand ins Gesicht. Die Männer entwendeten den Rucksack des Krefelders und entfernten sich in unterschiedliche Richtungen.

Für den Täter, der das Opfer geschlagen haben soll, liegt eine Täterbeschreibung vor: Dabei soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann handeln, der rot-weiße Sportkleidung der Marke "Adidas" trug. Auffällig war seine Figur, die an einen Bodybuilder erinnerte.

Zu den beiden Mittätern liegt keine Beschreibung vor. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de .