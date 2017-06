Überfall am Platz der Wiedervereinigung: Drei Männer schlagen auf Krefelder (25) ein

Überfall am Platz der Wiedervereinigung

Am gestrigen Donnerstag hat eine Gruppe von Männern einen Krefelder auf dem Platz der Wiedervereinigung angegriffen und verletzt. Ein Täter wurde gefasst, zwei konnten flüchten.

Um 22.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung auf dem Platz der Wiedervereinigung. Drei Männer schlugen mit Fäusten auf einen 25-Jährigen ein. Polizeibeamte konnten einen Tatverdächtigen (16 Jahre) auf dem Platz der Wiedervereinigung stellen, die zwei weiteren Männer flüchteten in Richtung Ritterstraße.

Ein Tatverdächtiger ist circa 1,80 Meter groß, hat einen dunklen Teint und schwarze lange Haare zu einem Zopf gebunden. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Der zweite Tatverdächtige ist circa 1,75 Meter groß, von sportlicher Statur und hat kurze schwarze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt und eine helle Hose.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.