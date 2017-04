Gewerbepark Fichtenhain B: Dräger steckt 14 Millionen in Neubau

FOTO: © Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck

Dräger steckt 14 Millionen in Neubau

Die Firma Dräger baut ihren zweitgrößten Deutschland-Standort weiter aus. Noch im April beginnen die Arbeiten für einen Neubau im Krefelder Europark Fichtenhain B. Kosten: Rund 14 Millionen Euro.

Grund für den Neubau ist erhöhter Platzbedarf: Bereits vor zwei Jahren begann die Suche nach einem Grundstück. Wenige Autominuten vom jetzigen Standort entfernt wurde man fündig.

Im März 2018, sollen auf der rund 20.000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche zwei Gebäudekomplexe stehen: eine Lagerhalle mit Werkstatt und ein dreigeschossiges Bürogebäude.

In Krefeld arbeiten Vertrieb und Service der Sicherheitstechnik für NRW, Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz. Von hier aus steuert Dräger zudem die Sicherheitsdienstleistungen des Unternehmens wie Beratung und Mietgeschäft.

"Wir ziehen in Gebäude, die mit uns wachsen können und die unsere Arbeitsabläufe und Prozesse optimal unterstützen", bestätigt Jan Hegewald, "Head of Rental & Safety Services" bei Dräger in Krefeld.