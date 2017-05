Umzug nach Krefeld: Die Tierretter vom Niederrhein

Wenn alleingelassene Hunde die Nachbarschaft zusammenbellen oder ausbüxte Reptilien gemeldet werden, dann alarmieren die Behörden die professionellen Tierretter. Die Duisburger Firma ist nun nach Linn gezogen. Von Jan Popp-Sewing



Wenn es um Tiere geht, hat Carsten Schulz eine 24-Stunden-Bereitschaft. Wenn mitten in der Nacht sein Handy klingelt, sind für gewöhnlich Feuerwehr, Polizei oder Ordnungsdienst am anderen Ende - mit der dringenden Bitte um Hilfe für Tiere.

Typische Fälle: Ein Rentner stirbt, und der treue Vierbeiner bewacht zähnefletschend Leiche und Wohnung. Oder ein Tierhalter wird verhaftet, und die Behörden wissen, dass ein "Kampfhund" allein in der Wohnung sitzt. Auch ein ausgebüxster Pfau kam schon vor und eine "Messie-Wohnung" voller Katzen...

Wenn die Kenntnisse der staatlichen Retter und Ordnungskräfte im Umgang mit den Tiere nicht ausreichen, dann ist der 47-Jährige von "Meditier Krefeld" gefragt. Er hat die Ausbildung und die Ausrüstung - etwa Schutzkleidung -, um praktisch jedes von Privatleuten gehaltene Tier einzufangen: von der entlaufenen Katze bis zur Klapperschlange.

Wenn es trotz aller Bemühungen nicht funktioniert, etwa bei freilaufenden, ängstlichen Hunden, dann setzt er als letztes Mittel einen Narkosepfeil ein. Auch dafür ist er ausgebildet.

Schulz' Aufgabe ist es, das Tier anschließend zum Tierheim oder wenn nötig in eine Tierklinik zu bringen. Er arbeitet auf diesem Gebiet mit den Behörden in Krefeld, Meerbusch und anderen Städten des Kreises Neuss zusammen. In Duisburg sorgt er für den Transport sichergestellte oder entlaufener Reptilien ins Tierheim.

Schulz ist mit seiner 2005 gegründeten Firma gerade von Duisburg an die Hafenstr. 24 nach Linn gezogen. Nun wird seine Anfahrt zu Tiernotfällen im Krefelder Raum bedeutend kürzer. Privatleuten bietet er einen Shuttleservice ihrer Tiere zum Tierarzt an.

Er betreibt die Firma zusammen mit Lebensgefährtin Anja Tillmann, die eine Ausbildung als Tierheilpraktikerin vorweisen kann und Mitarbeiterin Miriam Zell. "Meditier" bietet in Krefeld künftig auch Seminare für Tierhalter an - und allerlei Tierbedarf. Anja Tillmann will von hier aus als Heilpraktikerin für Hunde arbeiten.

Und wie ist das mit der Gefahr beim Tiere einfangen? Ja, dreimal sei er schon gebissen worden, sagt Schulz - aber eher von kleineren Hunden, denen man das Halsband nur ohne dicke Sicherheitshandschuhe anziehen kann. Kein Risiko bestand hingegen bei einer Katze, die die Feuerwehr im Januar aus einem brennenden Haus am Glockenspitz rettete.

Schulz brachte das verletzte Tier vorsichtig zum Tierarzt. Die Katze hat überlebt.