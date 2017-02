Warn-App "Nina" in Krefeld gestartet: Die "Sirene" in der Hosentasche

Ob Großbrand, Gasalarm oder Bombenentschärfung: Mithilfe der Warn-App Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) will die Stadt Krefeld das Warnsystem für die Bevölkerung verbessern.



Von Peter Reuter

Tonnen von Düngemittel brennen im Krefelder Hafen, eine Rauchwolke zieht über die Stadt, die Sirenen springen an und die Bürger schließen Türen und Fenster um sich in Sicherheit zu bringen: So geschehen im Jahr 2012. "Wichtig ist, dass die Menschen im Krisenfall rechtzeitig informiert werden. Das schaffen wir in erster Linie über unser Sirenen-Netzwerk", erklärt Kai Günther von der Krefelder Feuerwehr.

34 Stück davon gibt es aktuell, 46 sollen es mal werden (im Forstwald, Oppum und Hüls-Nord werden in diesem Jahr neue installiert). "Mit der Sirene erreichen wir einen Weckeffekt. Danach sollten sich die Menschen in geschlossene Räume begeben. Die Info über das was passiert ist, erhalten die Bürger über die zentrale Bürgerinformation", erklärt Wilfried Rheinfelder vom Katastrophenschutz.

Dazu gehören das Lokalradio, die Internetseite der Stadt oder das Bürgerinformations-Telefon (unter 02151/19700 - bitte nicht den Notruf 112 wählen). Gemeinsam ergeben sie das Modulare Warnsystem (MoWaS), dass es in NRW seit einigen Jahren gibt.

Jetzt gibt es darüber hinaus, als weiteren Bestandteil des MoWaS, noch eine kostenlose App namens "Nina". Der Name steht für die sperrige Bezeichnung "Notfall-Informations- und Nachrichten-App". In den üblichen App-Stores lässt sie sich herunterladen und warnt über Vibration oder ein akustisches Signal den Smartphone-Besitzer bei Gefahren in der Umgebung. "Die App erreicht die Leute auch dort, wo man die Sirene vielleicht nicht hört", so Rheinfelder.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat "NINA" entwickeln lassen, sie ist ab sofort einsatzbereit. "Die Warn-App Nina ist ein schneller und effizienter Weg, um auf Gefahren hinzuweisen und gleichzeitig konkrete Verhaltenshinweise zu geben", ist sich Günther sicher. 20 Mitarbeiter bei der Krefelder Feuerwehr sind auf das gesamte Warnsystem geschult, so dass ein täglicher 24-Stunden-Dienst gewährleistet ist. Dabei arbeiten die Leitstellen über die jeweiligen Ortsgrenzen hinaus.

INFO Nur zweimal kamen die Sirenen in den letzten fünf Jahren zum Einsatz (Compo und Bombenentschärfung). "Die Sirenen sind ein ausdrückliches Warnmittel, das eine bestimmte Verhaltensweise nach sich zieht. Sie werden deswegen wirklich nur im Notfall eingesetzt", stellt Kai Günther klar.