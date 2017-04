Die neue Niepkuhlenbrücke ist da FOTO: Strücken 2017-04-11T10:48+0200 2017-04-11T10:31+0200

Die Niepkuhlen-Brücke - sie war ein Dauerthema. Im Juli 2011 musste sie nach nur 14 Jahren "Lebensdauer"aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Fußgänger und Radfahrer mussten seitdem längere Umwege in Kauf nehmen. Diese leidige Geschichte gehört schon bald der Vergangenheit an. Am Dienstagmorgen wurde die neue Niepkuhlenbrücke verbaut. Von Jörg Zellen