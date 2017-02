Cleopatra, Rio Reiser und die Queens zu Gast: Der Theaterball 2017 wird königlich

Stadttheater und Mediothek richten am Samstag, 11. März, den 6. Krefelder Theaterball aus. Von Ernst Müller

"Dieser Theaterball steht unter dem Motto: königlich", weckt Generalintendant Michael Grosse Lust auf das gesellschaftliche Großereignis der Seidenstadt.



Das Motto schlägt sich gleich in mehreren Aktionen nieder: Auf der großen Bühne geben Sängerinnen und Sänger Kostproben aus Partien, die auf Könige und Königinnen Bezug nehmen.



Zudem ist die beliebte Mitternachtsshow dem "König von Deutschland" Rio Reiser gewidmet. Wie im gleichnamigen Stück, das in Krefeld ein Riesenerfolg wurde, singt Adrian Linke die alten Hits des Musikrevoluzzers.



Im Glasfoyer des Theaters treten drei Schauspielerinnen als die Königinnen Cleopatra, Marie Antoinette und Elisabeth I. auf. Dabei singen sie Songs der legendären Rock-Band "Queens", die überaus reizvoll im Barockstil arrangiert sind.



Zum sechsten Mal veranstalten Stadttheater und die benachbarte Mediothek den Theaterball gemeinsam. Deshalb stehen beide Häuser den Ballbesuchern offen und auch in beiden Häusern läuft Programm. In der Mediothek legt ein DJ flotte Musik auf, nach der die Besucher bis in die Nacht hinein ausgiebig tanzen dürfen.



Sponsor des Abends sind wieder die Stadtwerke SWK. "Ohne die SWK wäre die Ausrichtung des Balls nicht möglich", unterstreicht Michael Grosse.



Schließlich erwarten die Besucher nicht nur diverse musikalische und darstellerische Abwechslungen, sondern auch zwei reichhaltige Buffets. Das Hauptbuffet, das um 20 Uhr eröffnet wird, steht nur den Inhabern der Tickets mit festen Sitzplätzen (77 Euro) zu. Die Inhaber der Tickets ohne Sitzplätze (33 Euro) können sich aber am Mitternachtsbuffet laben. Neu ist, dass die "Flanierer" zwischendurch Snacks im angeschlossenen Café Coelen erwerben können.



Einlass für die Preiskategorie 1 ist um 18 Uhr, für die Preiskategorie 2 um 20 Uhr. Der Abend endet im Theater um 2 Uhr, in der Mediothek um 3 Uhr.

Karten gibt es an der Theaterkasse, Tel.: 02151/805-125.