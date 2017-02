Seit nunmehr 37 Jahren baut Florian Noever die Festwagen für den Krefelder Rosenmontagszug. Gemeinsam mit Prinz Dieter I. und Prinzessin Britta I. besuchte ihn der Extra-Tipp exklusiv in der Wagenbauhalle an der Vennikelstraße.

Von Jörg Zellen



Etwas bedröppelt schauen Ex-Oberbürgermeister Gregor Kathstede und sein Nachfolger Frank Meyer schon drein. Kein Wunder: Stehen sie doch samt Regenschirm unter dem (nicht-verglasten) Glasdach am Ostwall. "Vom Regen in die Traufe" lautet das doppeldeutige Motto, wie Florian Noever augenzwinkernd erklärt. Der Baumeister der Rosenmontags-Festwagen feilt noch an den Details des Vehikels, welches die Karnevalsgesellschaft 1878 e.V. zum Höhepunkt der fünften Jahreszeit "besetzen" wird.



Der Extra-Tipp stattet dem kreativen Kopf des närrischen Lindwurms traditionell einen Exklusiv-Besuch in der Wagenbauhalle an der Vennikelstraße ab. Diesmal im Schlepptau: das Krefelder Prinzenpaar. Dieter I. und Britta I. sind neugierig, wollen sich erkundigen, welche neuen Motto-Wagen in diesem Jahr mitziehen. Drei komplett neue Kunstwerke hat Florian Noever, der seit 37 Jahren Chef-Wagenbauer in Krefeld ist, diesmal gestaltet. Als Dank für seine Arbeit erhält er von den Regenten eine Kiste Königshofer Bier.



Während am Prinzenwagen lediglich kleinere Schönheitsreparaturen anstehen, erhalten die Minister ein komplett neu gestaltetes Gefährt. Die Wagenspitze ziert ein riesiges Nashorn, auf dessen Rücken ein Erdmännchen sitzt. Vor dem Grauen Riesen hockt ein stolzer Pinguin. Das Motto: "Auch wir sind Krefeld".



Der dritte "Neubau" ist Ex-Prinz Oliver I. und seiner Lieblichkeit Danny I. gewidmet. Bereits wenige Stunden nach der Absage des Rosenmontagszugs 2016 versprach CCC-Präsident Rainer Küsters den jecken Herrschern, dass sie im Folgejahr im närrischen Lindwurm mitziehen dürfen. Diese Worte vernahm auch Florian Noever, der einen "Vom Winde verweht"-Wagen baute. Die riesige Sturmwolke, die die Haare des Ex-Regenten zerzaust, ist ein wahrer Hingucker.



"Es ist schon erstaunlich, was Florian hier jedes Jahr kreiert", sagt Prinz Dieter I. voller Bewunderung. "Er ist ein echter Künstler", sagt auch Prinzessin Britta I. hörbar begeistert.

Morgen in einer Woche werden Noevers Kunstwerke durch die Stadt ziehen, und nicht nur der Baumeister wünscht sich dann eines: Einen Rosenmontagszug im Sonnenschein.