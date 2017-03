Jeden Sonntag in Krefeld: Demo für die Europa-Idee

Mit einem kleinen Infostand und ein paar Europa-Fähnchen hat es angefangen. Inzwischen ist "Pulse of Europe" in Krefeld zu einer Art sonntäglicher Großveranstaltung geworden.



Am Freitrag will das britische Parlament den Austritt aus der EU beantragen. Unwiderruflich. Für Marlies Großelümern eine schlimme Nachricht - aber kein Grund zur Resignation - im Gegenteil. Vor ein paar Wochen entschloss sie sich, mit ein paar Mitstreitern bei "Pulse of Europe" mitzumachen: Einer parteiunabhängigen Bewegung, die jeden Sonntag für die europäische Idee demonstriert, darüber informiert und die blaue Flagge mit dem Sternenkreis - zeigt. Auch die Euopa-Hymne "Ode an die Freude" wird gesungen.

180 Teilnehmer

Am Sonntag fand die Demo von 14 bis 15 Uhr zum vierten Mal auf dem Neumarkt statt. Im Lauf der Stunde kamen rund 180 Demonstranten. Es gab auch einen positiven Anlass: Den 60. Jahrestag der Unterschrift unter die Römischen Verträge: Die rechtliche Grundlage der Staatengemeinschaft.

"Die Bürgerinitiative steht auf für die EU, weil sie der Garant für Frieden der Nationen ist, und sie wendet sich gegen die neonationalistischen Strömungen, die diese Sicherheit auf Spiel setzen", sagt die Initiatorin, nicht ohne Stolz auf den großen Zulauf. Solche Demonstrationen finden sonst vor allem in den Metropolen statt (in Düsseldorf zeitgleich auf dem Burgplatz).

Dass das "kleine" Krefeld vorne mit dabei ist, freut die Europa-Freunde. Die nächsten Wochen wird in Krefeld der Schwerpunkt weiter auf Frankreich gelegt. Dort wird am 23. April gewählt.

