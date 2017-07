Einbürgerungsfeier: Das sind Krefelds Neubürger

OB Frank Meyer hat alle Krefelder ins Rathaus eingeladen, die in den vergangenen zwölf Monaten deutsche Staatsbürger geworden sind. Dazu zählten nach dem Brexit-Beschluss auch 30 Briten.

In Krefeld leben rund 34.000 Menschen aus circa 146 Nationen. Jahr für Jahr entscheiden sich manche von ihnen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzustreben. Die Stadt veranstaltet jährlich einen Empfang, um all diejenigen im Rathaus willkommen zu heißen, die in den vergangenen Monaten die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben.

"Knapp 300 Krefelderinnen und Krefelder haben diesen Schritt seit Mai vergangenen Jahres gewagt, darunter 66 Menschen, die aus der Türkei stammen, 27 aus Polen, 22 aus Griechenland, 14 aus Italien – viele dieser Neubürgerinnen und Neubürger gehören wohl der zweiten und dritten Generation der Gastarbeiter an, die seit den 1960er-Jahren nach Krefeld gekommen sind", so Meyer.

Elf Eingebürgerte stammen aus den Niederlanden, etwa genauso viele aus asiatischen Ländern wie China, Korea oder Vietnam, auch Afrika ist mit Ländern wie Syrien, Marokko, Togo, Kenia, Eritrea und Nigeria gut vertreten.

Am meisten überrascht hat den OB das Land, das in der Statistik hinter der Türkei auf Platz 2 gelandet ist – das ist nämlich Großbritannien. "Sollte der Brexit also doch greifbare Folgen in Sachen Auswanderung und Ausbürgerung haben?", so der Oberbürgermeister in seiner Ansprache.