Das Kino-Event im Stadtwald

Vom 17. Juli bis 27. August steigt die mittlerweile 7. Auflage des "SWK Open Air Kino" auf dem Gelände der Krefelder Galopprennbahn. Die Besucher dürfen sich auf Blockbuster sowie kleine Perlen der Filmgeschichte freuen. Der Online-Vorverkauf läuft bereits.

Von Jörg Zellen

Kinogenuss unterm Sternenzelt: Auch im Sommer 2017 lockt das "SWK Open Air Kino" wieder auf das wunderschöne Areal der Krefelder Galopprennbahn. Die rasante Erfolgsgeschichte mit immer weiter steigenden Zuschauerzahlen erfreut das Veranstalter-Duo Uwe Papenroth und Volko Herdick: "Im Gegensatz zu anderen Standorten müssen wir uns keine Sorgen machen", sagen sie unisono.

2016 waren 60 Prozent der Filme bereits im Vorfeld ausverkauft. "Deshalb empfehlen wir auch in diesem Jahr jedem Kino-Freund den Vorverkauf zu nutzen", rät Papenroth.

Der riesige Vorteil des "SWK Open Air Kino": Selbst bei Regen ist das cineastische Erlebnis auf allen 600 Plätzen garantiert: Die Kinositze (inzwischen durchgehend gepolstert) werden vom Tribünendach beschirmt. Der Hauptfilm startet jeweils nach Einbruch der Dunkelheit.Als "Eisbrecher" fungiert in diesem Jahr die erfolgreichste deutsche Komödie 2016 – "Willkommen bei den Hartmanns". Diese wird insgesamt viermal über die 16 mal 9 Meter große Leinwand flimmern.

Erstmals wird es zwei Mottoabende geben: In der "Lady´s Night" (tatsächlich nur für Frauen) wird der Film "Girls' Night Out" gezeigt. Bei der "Action Night" (an diesem Abend wird der Blockbuster "Fast & The Furious 8" ausgestrahlt) dreht sich alles um schnelle Autos.

Außerdem neu ist die "Sing a long"-Version des Kultstreifens Grease. Nach den sensationellen Erfolgen in den USA und Kanada folgt nun die Premiere in Krefeld. Zum Film werden die Untertitel eingeblendet, so dass alle Besucher mitsingen können.

Mehr zum attraktiven Programm und zum Online-Vorverkauf auf

www.swk-openairkino.de.