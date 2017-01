Kuhleshütte in Krefeld

Heute um kurz nach 9 Uhr hat ein Dachstuhlbrand an der Straße Kuhleshütte nahe der Glockenspitz die Krefelder Feuerwehr in Atem gehalten. Die Rauchwolke war kilometerweit sichtbar.

Ein Bewohner kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik.



Zu den Bewohnern des dreistöckigen Hauses, die von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht wurden, zählte auch eine Katze. Das Tier rollte sich nach dem Schock in einer warmen Decke zusammen.

Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter und Kräfte mit Atemschutzmasken ein. Der Brandort wurde während der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt.