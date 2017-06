Täter auf der Flucht Commerzbank-Geldautomat in Uerdingen gesprengt FOTO: Samla 2017-06-02T08:19+0200 2017-06-02T08:09+0200

Gegen vier Uhr morgens wurde der Geldautomat der Commerzbank in Uerdingen, Am Marktplatz, gesprengt. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass ein Geldautomat in Krefeld mittels einer Explosion geknackt wurde.