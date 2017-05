"Ohne Auflagen": Bezirksregierung genehmigt Krefelds Haushalt

Gute Nachrichten aus der Landeshauptstadt: Die Bezirksregierung hat den Krefelder Haushalt 2017 ohne Einschränkungen genehmigt.

"Wir freuen uns sehr, dass die Genehmigung jetzt erfolgt ist – und das ohne jegliche Auflagen!", betont Kämmerer Ulrich Cyprian. Krefeld verlässt damit die sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Nun erhalten auch Vereinen, Verbänden, Institutionen und anderen Trägern, die sogenannten freiwilligen Leistungen der Stadt wie vom Stadtrat beschlossen in voller Höhe.

Regierungspräsidentin Lütkes zeigt sich zuversichtlich, dass Krefeld den geplanten Haushaltsausgleich2020 erreichen kann.

Für OB Frank Meyer ist die Genehmigung des Haushalts ohne Auflagen "auch das Ergebnis einer konstruktiven Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung". "Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei den haushaltstragenden Fraktionen im Stadtrat bedanken – und ebenso bei allen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, die am Haushalt mitgearbeitet haben", so Meyer.

Kämmerer Cyprian richtet den Blick nach vorne: "Bei aller Freude geht es jetzt darum, die Zügel nicht schleifen zu lassen und mit dem gleichen Elan und Sparwillen wie in den vergangenen Jahren den Haushalt im Jahr 2020 mit einer schwarzen Null ins Ziel zu bringen. Und das nach Möglichkeit weiter mit einer großen und verlässlichen Mehrheit."