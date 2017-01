Polizei und Feuerwehr warnen Betrüger tarnen sich als Rauchmelder-Kontrolleure FOTO: Gothaer FOTO: Gothaer Teilen

Im Internet kursieren Meldungen über Trickbetrüger, die angeblich in Häusern die vorgeschriebenen Rauchmelder überprüfen wollen. Was erst als Falschmeldung galt, entpuppt sich inzwischen als reale Gefahr - in der Region sind bereits Fälle bekannt. Polizei und Feuerwehr warnen.