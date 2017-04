"Original Mallorca Nacht" in der Königsburg Ballermann-Stars machen Party bis zum Abwinken FOTO: Samla 2017-04-09T09:45+0200 2017-04-09T09:23+0200

Ordentlich was auf die Ohren gab es gestern Abend bei der "Original Mallorca Nacht" in der Königsburg Krefeld. Ein volles Haus und Mallorca-Stars wie Lorenz Büffel (Johnny Däpp - Ich will Malle zurück), Anna-Maria Zimmermann oder Willy Herren sorgten für, sagen wir mal, ausgelassene Stimmung.