Mann mit Hackebeil verletzt Bahnhof Krefeld: Polizei stoppt Täter mit Beinschuss

Am gestrigen Sonntag hat die Polizei am Hauptbahnhof in Krefeld unter Einsatz der Schusswaffe einen Mann festgenommen. Er ist verdächtig, zuvor einen anderen Mann mit einem Beil attackiert zu haben. Beide Männer, die sich häufig im Bahnhofsmilieu aufhalten sollen, sind leicht verletzt.