Fahrer alkoholisiert Auto landet nach Unfall auf dem Dach FOTO: Samla 2017-03-11T11:52+0100 2017-03-11T11:45+0100

Am gestrigen Freitag gegen 21.15 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Pkw den Dießemer Bruch in Richtung Glockenspitz. In Höhe des Großmarktes kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Anhänger. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug derart in Schieflage, das es schließlich auf dem Dach landete.