Auto beschädigt: Unbekannte zünden Sperrmüll an

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.20 Uhr, haben Unbekannte an der Ecke Roßstraße / Dionysiusstraße Sperrmüll in Brand gesteckt. Dadurch wurde ein in der Nähe geparktes Auto beschädigt.