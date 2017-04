11-Jähriger aus Neu-Guinea hält Vortrag im Krefelder Zoo: Aufgewachsen im Regenwald

Vor den Kameras des WDR-Fernsehens und aufmerksamen Gleichaltrigen des Ricarda-Huch-Gymnasiums erklärte der 11-jährige Tadji anschaulich die Tierwelt seiner Heimat.

Der Junge ist im Regenwald von Neu-Guinea aufgewachsen. Von Ernst Müller

Seine Eltern, Jim und Jean Thomas, betreiben dort ein gigantisches Tier- und Naturschutzprojekt. Insbesondere die Lebenswelt der bedrohten Baumkängurus liegt ihnen am Herzen.



Über dieses Interesse fanden sie den Kontakt zu Krefelds Zoo-Direktor Dr. Wolfgang Dreßen. Der Wissenschaftler führt nämlich das internationale Zuchtbuch für die Spezies.

Dr. Dreßen lud die Tierschützer zu einem Vortrag nach Krefeld ein. Da das Ricarda-Huch-Gymnasium die Partnerschule des Zoos ist, bot es sich an, dass Sohn Tadji den Vortrag für seine Altersgenossen hielt. Er absolvierte die Aufgabe, unterstützt von Lichtbildern, mit Bravour.

"Man muss erst die Lebensbedingungen der Menschen verbessern, bevor nachhaltiger Natur- und Tierschutz möglich wird", bringt Dr. Wolfgang Dreßen das Projekt des englischen Ehepaares Jim und Jean Thomas auf den Punkt. Seit Jahren engagieren sich die ehemaligen Tierpfleger im Regenwald von Neu-Guinea, gelegen vor der Küste Australiens.

Ihre Bilanz ist verblüffend: Rund 50 Dorfgemeinschaften, die früher teils sogar verfeindet waren, machen beim Projekt mit. Sie haben eine Tierzucht aufgebaut, damit das wilde Jagen aufhört. Ihre Wasserversorgung wurde durch große Regenwassertanks gesichert und mittlerweile hat jedes Haus eine Toilette. Auf dieser Grundlage arbeiten Jim und Jean Thomas daran, ein Regenwaldgebiet von 1850 Quadratkilometern unter Naturschutz zu stellen.

Sohn Tadji (11) erklärt in der Zooscheune Krefelder Schülern, welche seltene Tierarten es dort gibt: Weißstreifenbuschkängurus, Nasenbeutler oder Warane mit über drei Metern Körperlänge. Putzig ist der Katzenvogel, der seinen Namen wegen seiner katzenähnlichen Laute führt. Überdies gibt es in dem Gebiet über 400 Orchideenarten.



Der Krefelder Zoo, der das Zuchtbuch der Baumkängurus führt, unterstützt das Projekt des Ehepaares. 5000 Euro aus Spendengeldern konnte Dr. Dreßen seinen Gästen feierlich überreichen. Jim und Jean Thomas sind gerade auf großer Tour durch Deutschland und Europa. Am Vortag waren sie zusammen mit Dr. Dreßen in Berlin. Überall halten sie Vorträge, informieren über ihr Naturschutzprojekt, suchen Unterstützer und natürlich Spender. In Krefeld haben sie seit Jahren wertvolle Verbündete.