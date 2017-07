Auf frischer Tat ertappt: Autodiebe wollten doppelt zuschlagen

Heute Morgen waren Autodiebe in Traar und in Hüls aktiv: Zunächst entwendeten sie einen Wagen in Traar, fuhren damit nach Hüls und versuchten, einen an der Straße Am Lüngerhof abgestellten Wohnwagen aufzubrechen.

Gegen 3.40 Uhr bemerkte eine Anwohnerin drei Personen auf ihrem Grundstück am Lüngerhof in Hüls, die sich an ihrem Wohnwagen zu schaffen machten. Sie sprach die Täter an, die daraufhin die Flucht ergriffen, und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Hubschraubers, verlief negativ.

Allerdings stellten die Beamten im Nahbereich einen entwendeten Opel fest, der den unbekannten Tätern offensichtlich als Fluchtfahrzeug dienen sollte. Mit diesem Wagen waren die Tatverdächtigen aus Traar nach Hüls gefahren. Ein weiteres Auto des Fahrzeughalters, ebenfalls ein Opel, stand noch an dessen Wohnanschrift in Traar. Auch an diesem Wagen stellte die Polizei frische Aufbruchspuren fest.

Die flüchtigen Täter waren etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet, sie trugen Kapuzen oder Sturmmasken. Die Ermittlungen dauern an. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.