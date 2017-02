Oberbürgermeister Frank Meyer führt neue Mediotheksleiterin ins Amt ein: Arbeitsplatz in einer Welt voller Zauber

Haben Bibliotheken im digitalen Zeitalter noch eine Zukunft? Diese Frage bewegt auch Evelyn Buchholtz, die frisch gebackene Leiterin der Mediothek. Von Ernst Müller

Das Lesen gleiche einem Zauberschlüssel: "Der Leser findet Zutritt zu jeder nur denkbaren Welt." Mit diesem Lob der Poesie führte Oberbürgermeister Frank Meyer die neue Leiterin der Mediothek, Evelyn Buchholtz, feierlich in ihr Amt ein.



Zum Festakt im Foyer des Büchertempels waren zahlreiche Gäste erschienen: Theaterintendant Michael Grosse war gekommen, ebenso die Direktorinnen des Museums Burg Linn und des Textilmuseums sowie Dr. Sylvia Martin vom Kaiser-Wilhelm-Museum; Bürgermeisterin Gisela Klaer und der Bundestagsabgeordnete Siegmund Ehrmann führten die Schar der Politiker an, die Dezernenten Gregor Micus und Thomas Visser die Vertreter der Verwaltung; Förderverein und Sponsoren wie Sparkasse und Stadtwerke waren vertreten, ebenso viele Persönlichkeiten des Krefelder Gesellschafts- und Kulturlebens.



Ihnen allen ist Evelyn Buchholtz keine Unbekannte. Schließlich fungierte die studierte Bibliothekarin und Germanistin bereits seit 2001 als stellvertretende Leiterin der Krefelder Stadtbücherei. Die Errichtung der modernen Mediothek im Jahre 2008 hat sie gemeinsam mit dem bisherigen Leiter Helmut Schroers, der nun in den Ruhestand getreten ist, aktiv mitgestaltet. "Dieses absolute Vorzeigeobjekt ist Dein Baby”, unterstrich der Oberbürgermeister denn auch.



Doch muss sich das Baby nicht vom Trend zu Internet und Tablet bedroht fühlen? Diese Frage warf die neue Leiterin in ihrer Rede selber auf und gab eine ebenso anschauliche wie zuversichtliche Antwort: "Die Erfindung der Fotografie machte die Malerei nicht überflüssig."

Ähnliches lässt sich auch von der klassischen Bücherei sagen. Schon in der Ära Schroers hielten digitale Medien Einzug in die Regale. Selbst Ausleihen sind per Download möglich. "Gaming"-Plätze für Jugendliche werden gerade erweitert.



Das gute alte Buch ist dadurch nicht gefährdet. Steht das Buch doch für verbindliches, von Experten abgesichertes Wissen. Was man vom Internet nicht immer behaupten mag.

Ob aber nun digital oder analog, die grundlegende Aufgabe einer Mediothek bleibt stets gleich: "Entscheidend bleibt der demokratische Auftrag, Teilhabe zu ermöglichen", betonte Buchholtz.



Und auch die Wirkung des "Zauberschlüssels” bleibt bestehen. Evelyn Buchholtz hat sie im zarten Alter von zehn Jahren erstmals gespürt: bei der Lektüre des Kinderbuches "Jim Knopf”. Seitdem bilden Bücher ihre Welt.



Diese Leidenschaft hat sie auch beruflich in eine Laufbahn geführt, deren Höhepunkt nun die Direktion der Mediothek ist. An der Maxime des "Zauberschlüssels” gemessen, muss dies der schönste Arbeitsplatz sein, den Krefeld zu bieten hat.