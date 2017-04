SWK An "Krefelds Lebensadern" wird gebaut FOTO: Samla.de 2017-04-03T16:42+0200 2017-04-03T15:36+0200

Die Stadtwerke Krefeld wollen in diesem Jahr 30 Millionen Euro in Kanal-, Leitungs- und Gleisbauarbeiten stecken. Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Innenstadt - und der Straßenbahntrasse nach Hüls. Von Jan Popp-Sewing