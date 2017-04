Titel in der höchsten Gewichtsklasse: Aline Focken ist die "Königin" der Deutschen Ringerinnen

Titel in der höchsten Gewichtsklasse

Bei der Deutschen Ringer-Meisterschaft der Frauen hat Aline Focken vom KSV Germania Krefeld in der Gewichtsklasse bis 75 Kilo den ersten Platz belegt. Es ist bereits ihr achter nationaler Meistertitel im Seniorenbereich.

Aline Focken (KSV Krefeld) und Titelverteidigerin Maria Selmaier (KSC Motor Jena) boten im Finale einen Kampf, der das Herz der etwa 500 Fans in der Sporthalle Bruchsal am Samstagabend höher schlagen ließ. Im Kampf der beiden Olympiateilnehmerinnen von Rio 2016 setzte sich Aline Focken erst in der Schlussminute des Duells durch.

Für die Hülserin ist es allerdings der erste Titel im schwersten Limit, denn in den drei Jahren zuvor war sie in 69 Kilo an den Start gegangen.