Softair-Pistole und Eisenstange Aggressiver Betrunkener sorgt für zwei Polizeieinsätze FOTO: Archiv FOTO: Archiv 2017-03-07T11:05+0100 2017-03-07T10:56+0100

Am Montagabend nahm die Polizei einen betrunkenen Mann am Ostwall in Gewahrsam. Sein aggressives Verhalten hat an diesem Tag gleich zu zwei Einsätzen geführt.