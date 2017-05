91-Jährige verletzt sich im Bus, weil Autofahrer keine Rücksicht nimmt

Weil ein Autofahrer auf dem Ostwall einfach bremste und abbog, ohne zu blinken, verletzte sich eine 91-jährige Frau im Bus, der deswegen ebenfalls stark abbremsen musste.

Gestern gegen 13.15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer mit einem blauen Ford KA mit Krefelder Kennzeichen den Ostwall.

An der Kreuzung zur Stephanstraße bremste er plötzlich ab und bog ohne den Blinker zu benutzen nach rechts in die Stephanstraße ab. Ein nachfolgender 32jähriger Linienbusfahrer aus Krefeld musste deshalb stark abbremsen.

Dadurch stieß eine 91jährige Frau aus Krefeld als Fahrgast in dem Bus gegen eine Trennwand und verletzte sich im Gesicht. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Auto bzw. dessen Fahrer machen?

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de