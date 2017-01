Tödlicher Unfall in Krefeld - Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer: 74-jähriger Mann stirbt nach Autounfall

Tödlicher Unfall in Krefeld - Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer

Ein 74-Jähriger kam in dieser Nacht ohne Fremdeinwirkung auf regennasser Strecke zu Tode. Anwohner zogen den Mann aus dem Auto, das kurz darauf Feuer fing.

In der vergangenen Nacht befuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa die Rather Straße in westwärtiger Richtung. Auf regennasser Fahrbahn kam er auf gerader Strecke aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr 20m über den Randstreifen, dann gegen das neben der Fahrbahn stehende Ortseingangsschild und den dahinter stehenden Baum.

Der bewusstlose, nicht angeschnallte Fahrer wurde von den Anwohnern aus dem Auto gezogen und in eine stabile Seitenlage gelegt. Das Fahrzeug begann anschließend zu brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Notarzt reanimierte das Unfallopfer, welches später im Krankenhaus verstarb.

Die Rather Straße wurde zwischen Kemmerhofstraße und Werner-Voß-Straße bis 3 Uhr zwecks Unfallaufnahme gesperrt. Die Geschwindigkeit ist bereits vor dem Ortseingang auf 50 km/h reduziert. Die Ermittlungen dauern an. Bisher haben sich keine Unfallzeugen gemeldet. Die Polizei bittet um Hinweise: 02151-634-0.