Der Flachsmarkt 2017 war ein voller Erfolg. Die Besucherzahlen stiegen im Vergleich zu 2016 um rund 5000 auf 50.000.

Vor allem zahlreiche Familien nutzten die Gelegenheit, mehr als 300 Handwerker, Ritter und Musikanten beim Handwerkermarkt rund um Burg Linn in Krefeld zu besuchen. "Wir gehen davon aus, dass wir an den drei Tagen rund 50.000 Besucher in Linn gehabt haben", zog der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt, Alexander Raitz von Frentz, bereits am Nachmittag des Pfingstmontag ein sehr positives Fazit.

Petrus meinte es gut mit den Besuchern und sorgte im zweiten Jahr in Folge wieder für einen Anstieg der Besucherzahlen: Bei frühlingshaften bis sommerlichen Temperaturen über 20 Grad blieb es trotz einer zwischenzeitlichen Unwetterwarnung bei kurzen Regenschauern.

"Die Atmosphäre war sehr entspannt, die Besucher hatten vor allem unter den schattigen Bäumen und am Burggraben noch eine schöne Zeit, wenn sie ihre Rundgänge über das Gelände abgeschlossen hatten", freute sich Alexander Raitz von Frentz.

Am Samstag - dem Familientag - galt: Kinder unter 16 Jahren hatten freien Eintritt. Unter Mitwirkung von mehreren Hundert Helfern aus den Linner Vereinen hatte die ehrenamtlich tätige Arbeitsgemeinschaft rund ein Jahr lang wieder alles darangesetzt, ein buntes Programm rund um die Burg Linn zu inszenieren. Bonbonmacher, Trommelbauer, Puppendoktor und Flötenbauer – auch bei der 42. Auflage des Marktes gab es wieder viele neue Gesichter an den Handwerkerständen zu sehen. Viele davon waren Vertreter fast ausgestorbener Berufe. Ihre zum Teil uralten Techniken führten sie live vor, dabei präsentierten sich die einzelnen Künstler und Handwerker mal modern, mal traditionell.

Die Bilanz des DRK: Bis zum Montagnachmittag gab es aufgrund einer Schnittverletzung nur einen einzigen Transport mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, außerdem fielen 51 Hilfen bei Schnitt- und Schürfwunden sowie Kopfschmerzen an.