Übergeben an Andrea Berg: 40.000 Euro-Spende fürs stups

Am Rande ihres Konzerts in Leipzig hat Andrea Berg einen Scheck über 40.000 Euro für das stups-Kinderzentrum entgegengenommen. Spender ist die Hildegard Bredemann Busch-du Fallois-Stiftung. Mit dem Geld soll eine neue Stelle geschaffen werden.

Die Krefelder Zeitungsverlegerin Hildegard Bredemann Busch-du Fallois hatte die Stiftung 1978 gegründet. Das Stiftungskapital besteht zu einem großen Teil aus dem Erlös des Verkaufs des Verlages C. Busch du Fallois. Dieser hatte jahrzehntelang unter anderem die WZ herausgegeben. Die Stiftung fördert soziale Projekte im Raum Krefeld / Niederrhein.

"Ich freue mich sehr über diese große Summe für das stups-Kinderzentrum, aber auch darüber, dass sich die Stiftung so sehr in meiner Heimatstadt Krefeld engagiert und in der Vergangenheit soziale Projekte wie Kinderheim oder die tamilische Gemeinde unterstützt hat", so Andrea Berg.

Mit der Spende der Stiftung möchte die DRK-Schwesternschaft eine zusätzliche Stelle im Bereich des Kinder- und Jugendhospizes realisieren, so Diane Kamps, Oberin der DRK-Schwesternschaft Krefeld: "Wir halten diesen zusätzlichen Personalaufwand für notwendig, um qualitativ gute Arbeit machen zu können und die Kinder mit ihren Familien ganzheitlich zu ver- und umsorgen."