Ostwall, Schwanenmarkt, Hauptbahnhof: 2017 in Krefeld: Das steht an

2017 in Krefeld: Das steht an

Gute Zeiten für die Baubranche: In Krefeld wird auch 2017 wieder munter auf- und umgebaut und fleißig modernisiert - vor allem in der Innenstadt. Hier eine Übersicht. Von Jan Popp-Sewing





Im ersten Halbjahr soll der großangelegte Umbau des Schwanenmarkts zu einem der modernsten Einkaufszentren des Landes beginnen. Gestartet wird mit der Sanierung von 199 Wohnungen aus den 1970er Jahren. Als Bauzeit sind anderthalb Jahre vorgesehen. Noch steht allerdings die Genehmigung durch die Stadt aus.

Ein Stück Ostwall bleibt auch in diesem Jahr Dauerbaustelle: Als Durchgang zur Petersstraße entsteht die Ostwall-Passage mit großer Kik-Filiale, Gastronomie und Marktständen zum Stadtmarkt hin.

Auf dem Gelände der ehemaligen Werkkunstschule steht bereits der Rohbau der neuen Wohnstätten-Zentrale. Wegen Differenzen mit der Baufirma wurden die Arbeiten gestoppt und neu ausgeschrieben. Bald soll es hier weitergehen. Die Fertigstellung im Frühjahr ist allerdings nicht mehr zu halten.

Ein Teil der Alten Samtweberei an der Lewerentzstraße ist eingerüstet. An der Seite zur Tannenstraße hin richtet die gemeinnützigen Projektgesellschaft Urbane Nachbarschaft Samtweberei bis April 37 neue Mietwohnungen her. Spannend wird die Frage, was mit der 3000 Quadratmeter großen überdachten ehemaligen Parkplatzfläche (die"Shedhallen") im Innenbereich des Komplexes passiert.

Ende 2017 soll am Standort des abgerissenen Sparkassenbaus Friedrich/Ecke St. Anton-Straße das "Forum Krefeld" öffnen: Mit 6000 Quadratmeter Platz für Geschäfte (fast die Hälfte davon soll ein neuer Edeka-Markt einnehmen).

In Sachen Stadthaus-Sanierung startet die Suche nach einem Privatinvestor.

Wie in den vergangenen Jahren hat die Bahn auch für 2017 die Beendigung der Arbeiten in der Dauerbaustelle Hauptbahnhof angekündigt.