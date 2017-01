Kälteeinbruch: 20-Jähriger stirbt bei Glatteis-Unfall

In Krefeld und dem Kreis Viersen fallen die Temperaturen. Das sorgt für Glatteis, dem in dieser Nacht ein 20-jähriger Willicher zum Opfer fiel. Er starb, sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwerverletzt nach Krefeld ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden jungen Männer befuhren in der vergangenen Nacht um 1.40 Uhr die L 361 aus Fahrtrichtung Krefeld kommend in Fahrtrichtung Willich-Neersen. In Höhe der Zufahrt zum Haus Beckershöfe 26, kam der PKW, ein Opel Corsa, laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug rutschte in einen rund zwei Meter tiefen Graben und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im PKW eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde schwerverletzt in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Zur Unfallzeit herrschte Glatteis.

Auch für die kommenden Nächte sind Temperaturen unter null Grad mit möglichen Niederschlägen vorhergesagt.