Polizei sucht Zeugen 13 Autos mit Graffiti besprüht 2017-05-02

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter diverse Fahrzeuge an der Straße Am Eickerhof, an der Buschstraße und am Fuchspfad sowie eine Garagenwand an der Straße Hinter Sollbrüggen durch Graffiti beschädigt.