Mobilität – dahin fahren, wo auch immer wir wollen. Bequem und sicher. So ein Auto ist schon eine tolle Sache. Doch Autofahren ist mehr als nur von A nach B zu kommen: Es ist Emotion. Mit dem Auto verbinden wir ein Grundgefühl von Freiheit. Das Design trifft ebenfalls ein Gefühl: unseren Sinn für Ästhetik.

Natürlich sollte man sich beim Autokauf nicht allein vom Gefühl leiten lassen. Ausschlaggebend sind darüber hinaus die harten Fakten: Platzangebot, Motorstärke, Sicherheit, Maße und Spritverbrauch. Entscheidend ist auch, wofür das Auto gebraucht wird:

Eher als geräumiges Reisemobil über weite Strecken, als Offroader oder wendiger City-Flitzer? Die Angebotspalette ist enorm. Für jedes Bedürfnis bieten die Hersteller inzwischen spezielle Versionen an. Alle diese Aspekte spiegelt die Großveranstaltung "Markenvielfalt – Die Auto-Messe" wider.



Sie ist ein spezieller Service für unsere Leser und findet am kommenden Wochenende am Samstag/Sonntag, 24./25. Juni, statt – und zwar im malerischen Ambiente der Krefelder Galopprennbahn.



Der Eintritt ist frei, auch das Parken ist kostenlos. Geöffnet ist die Messe an beiden Tagen

von 12 bis 18 Uhr.

Die Automesse verschafft einen Überblick über die starken Marken in Krefelds mobiler Vielfalt: Über 30 Hersteller sind mit ihren Neuheiten vertreten. Es werden über 200 Neuwagenmodelle ausgestellt – darunter sind mehrere Premieren. Überdies lockt ein Rahmenprogramm mit Highlights wie einem Jeep-Parcours.



Wir laden zu diesem Großereignis alle Leserinnen und Leser herzlich ein. Das wird ein Wochenende für die ganze Familie – abwechslungsreich und informativ.