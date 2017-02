Ach, übrigens...: Überall Tempo 30? Nein, danke!

Liebe Grüne, das kann doch nicht Euer Ernst sein. Gerade erst haben wir uns einigermaßen an diese dämliche und kaum einzuhaltende Tempo 10-Regelung auf dem Ostwall gewöhnt, da wollt ihr aus Krefeld eine einzige 30er-Zone machen. Okay, die Hauptausfahrtstraßen, so Euer Vorschlag, sollen davon ausgenommen sein. Dies macht es aber auch nicht besser. Von Jörg Zellen

Die Begründung für die Grünen-Forderung: Der Schilderwald soll ausgedünnt, die Geschwindigkeit motorisierter und nicht-motorisierter Fahrzeuge angepasst werden. Ein "Mobilitätsmanager" soll dies alles koordinieren. Dem Oberbürgermeister unterstellt Ihr mangelnden Mut für "zukunftsweisende Lösungen". Na ja, hier scheiden sich wohl die Geister. Ach, übrigens: Liebe Grüne, hoffentlich habt Ihr bei Eurem Vorschlag auch eine veränderte Ampelschaltung mit eingeplant. Denn ansonsten würde bei verlängerten Wartezeiten der Lärmpegel steigen - und auch die Umwelt würde stärker belastet. Dies wäre wohl kaum im Sinne der Öko-Partei...