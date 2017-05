Ach, übrigens...: Glückwunsch an Meister KFC!

Glückwunsch an Meister KFC!

Jetzt ist es vollbracht: Der KFC Uerdingen ist vorzeitig Meister der Oberliga Niederrhein und wird in der kommenden Saison in der vierthöchsten deutschen Fußball-Klasse antreten. Von Jörg Zellen

Die Mannschaft von Trainer Andre Pawlak lieferte eine grandiose Spielzeit ab, erreichte ohne eine Heimniederlage das so sehnsüchtig verfolgte Ziel. Der verdiente Lohn war die rauschende Aufstiegsparty am Sonntag mit den eigenen Fans in der "Festung" Grotenburg.

"Wir machen uns vom Acker" lautet nun das Motto der Uerdinger, die nicht mehr "über die Dörfer" nach Hönnepel-Niedermörmter oder Meerbusch reisen müssen.

Fans und Spieler dürfen sich auf die Duelle gegen Traditionsclubs wie Rot-Weiß Essen, den Wuppertaler SV oder Rot-Weiß Oberhausen sowie gegen die Zweitvertretungen der Bundesligisten Köln und Mönchengladbach freuen.

Ach, übrigens: Diese Highlights hat sich das Team hart erarbeitet. Glückwunsch an den verdienten Meister KFC Uerdingen!