Ach, übrigens...: Der Traum vom Eis-Märchen

Das "Henkelmännchen", wie die Kölner ihre Arena liebevoll nennen, ist wahrlich ein guter Ort für Erfolgsgeschichten. Hier zelebrierten die deutschen Handballer vor zehn Jahren ihr Wintermärchen.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes wurde 2010 von einer Euphoriewelle bis ins Halbfinale getragen. Und wir Krefelder erinnern uns gern an den größten Pinguine-Triumph. Am 21. April 2003 gewannen die Schwarz-Gelben in der Deutzer Arena die Meisterschaft.

Das nächste Großereignis startet am Freitag: Bei ihrer Heim-WM peilen die Kufencracks mit dem Adler auf der Brust als Minimalziel das Viertelfinale an. Mit der lautstarken Unterstützung tausender Fans aus Krefeld, Düsseldorf, Köln und dem Rest der Republik sollte dies zu erreichen sein. Die Zeit für ein Eis-Märchen im Mai ist gekommen. Auf geht's, Deutschland!

Ach, übrigens: Für nahezu alle Deutschland-Spiele gibt es noch ein kleines Kontingent an Restkarten.