Kurt-Tucholsky-Gesamtschule: Brandstifter im Klassenraum

Dreimal sind junge Randalierer in den Weihnachtsferien schon in die Kurt-Tucholsky-Gesamtschule eingedrungen, ohne erwischt zu werden. Beileibe kein "Dummer-Jungen-Streich". Von Jan Popp-Sewing

Die Täter richteten Schäden an und spielten offenbar Katz und Maus mit der Polizei. Beim dritten Mal legten sie Feuer. Glücklicherweise konnte der Brand schnell gelöscht werden. Was für eine Dreistigkeit, mehrfach an den Tatort zurückzukehren.

Das Verhalten erinnert an die Vorkommnisse im gegenüberliegenden leer stehenden Hochhaus an der Alten Gladbacher Straße, wo es auch immer wieder mal brennt.

Es ist zu hoffen, dass sich Zeugen melden, die Hinweise zu den Tätern geben können (die ja sicher im Bekanntenkreis mit ihren Taten prahlen). Wer weiß, was die Jugendlichen sonst beim nächsten brachialen Einbruch anrichten.